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深圳2.5小时直达南宁 深南高铁料明年通车

即时中国
更新时间：09:02 2026-07-18 HKT
发布时间：09:02 2026-07-18 HKT

连接广东与广西的深南高铁取得突破性进展，全长5.51公里的丘山隧道顺利贯通，是深南高铁目前贯通的最长隧道。全线预计2027年建成通车，届时深圳至南宁高铁耗时由现在的3.5小时缩短至2.5小时。

据广东交通消息，近日，深南高铁SNSG-2标段关键工程「丘山隧道」，历时785天顺利贯通。这是深南高铁全线率先贯通的第一条5公里以上长大隧道，标志项目建设取得突破性进展。

深南高铁SNSG-2标段位于云浮市云城区、云安区境内，线路全长约29.8公里。丘山隧道全长5510米，为设计时速350公里的单洞双线隧道。

深南高铁是国家「八纵八横」高铁网包（银）海通道的核心组成部分，全长约661公里，位于广东省和广西壮族自治区境内，东起广东深圳市，西至广西南宁市，一共18个站点，是粤港澳大湾区快速通往西南地区的高速铁路新通道。

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