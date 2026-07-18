欧洲掀来华避暑潮 芬兰游客订机票量增12倍

央视财经报道，欧洲多国极端酷热下，大批游客今夏涌来中国避暑。旅游平台数据显示，芬兰赴华机票销量同比增长12.4倍，希腊增近2倍。从2024年底起，中国对芬兰、希腊等多个欧洲国家实施单方面免签。

法游客深圳首站买小风扇

国家移民管理局数据显示，今年上半年，入境外国人达2291.4万人次，同比增长20.4%，当中免签入境旅客占比高达77.7%。

在深圳，6月以来的海外游客数量持续增加，其中欧洲旅客同比增长31.6%。旅游平台数据显示，6月以来，芬兰赴华机票销量同比增长12.4倍，希腊赴华机票增长近2倍，非洲喀麦隆增长7倍，马耳他、突尼斯等地中海国家亦增3倍。



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法国游客乔斯琳特地做了攻略，落地深圳第一站就直奔华强电子世界，购买喷雾小风扇。避暑产品成为近期华强北最热销的产品之一，商家也定制化上新了喷雾风扇、降温毛巾等降温神器。

海外游客不再局限北上广深，兴起奔赴高海拔避暑的潮流。数据显示，入境新疆喀什机票预订量按年增11倍，西藏林芝增2.7倍，云南香格里拉增3倍；青海西宁、黑龙江哈尔滨等避暑名城的境外民宿预订量大幅攀升，外籍游客平均停留天数长达4.7天，远高于国内游客。

业界分析指，全球极端酷热是催生避暑热潮的直接诱因，欧洲多国今夏气温较常年高出15℃，城市基础制冷配套不足，令民众难以承受持续高温；反观中国，除有高原天然避暑地貌，城市的商舖、公共交通、景区酒店均配备空调，随时享有「空调自由」，出行舒适度远胜海外多地。中国对多个欧洲国家实施单方面免签政策，也是游客增多的重要原因。