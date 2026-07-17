奇迹重逢︱沪男云南看日出帮台湾游客影相 闲聊惊揭对方竟是失联多年大伯

近日，上海的陈先生分享自己去云南出差时在云南泸沽湖看日出，帮一位陌生游客拍照后，闲聊中发现对方身份竟和自己印像中家族失联多年的台湾亲戚逐渐重合，最终确认对方就是自己大伯。这段亲身经历，引发百万网友关注。

家族成员均感不可思议

相关新闻：湖北姐弟失散33载 南昌警助寻回感动重逢｜有片

「茫茫人海，十几亿人口，竟然在千里之外的泸沽湖畔偶然相遇，这样的血缘和缘分，真的是巧合到我自己都震惊的程度了。」陈先生写道。

7月16日，陈先生告诉内地《潇湘晨报》这段奇遇背后的渊源。7月9日清晨6时许，陈先生在泸沽湖看日出时帮一位游客拍照，拍完之后两人顺势聊了起来。交谈之中，陈先生得知对方祖籍浙江濮院，现定居台湾省高雄市，通过微信传照片得知对方姓费——这三点与陈先生此前对家中远在台湾省的亲戚所知的所有信息吻合。

陈先生将照片与经过发给父亲，父亲问：「他爸是否叫费云峰？」询问后，陈先生与费先生电话详谈核实细节，最终确认对方就是自己失联多年的亲人。

原来，费先生的父亲和陈先生的爷爷，是亲兄弟。「解放前他们俩兄弟就失联了，我爷爷的大哥去了台湾省，而我爷爷被一对陈姓夫妇收养。按辈分，我应该叫这位大哥大伯或者叔叔。」

陈先生将这一消息分享至家族群后，所有人都觉得不可置信，「我第一时间就跟他们说了，他们都觉得特别的巧合，就是难以置信的巧合，很神奇。我们大的家族群里面，有20个人左右，就是我的长辈，包括一些同辈，大家都觉得这个事情特别巧。」

陈先生的父亲也找出了费先生父亲1991年寄给自己的信，「当时大爷爷托人带了200美金给我爷爷，那个年代大陆生活水平还比较低，200美金应该是笔巨款了吧。」

遗憾的是，因为行程冲突，当天陈先生并无机会与费先生坐下来好好聊聊。「大伯说他下次回大陆时，会到我家来看看，两家人的渊源，将来可能需要我们这一代人来维系了。」