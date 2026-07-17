安全第一︱苏州骑手「等红灯」不计配送时间 全国首创八月试行

为了解决外卖配送超时问题，不少外卖骑手在送单途中「争分夺秒」，逆行、超速及闯红灯等高危交通违法行为更是屡见不鲜，为道路交通安全埋下极大隐患。江苏苏州宣布将于八月初推出全国首创的交管新政，在姑苏区和苏州工业园区率先试点，为外卖骑手量身定制「等红灯自动暂停计时」机制。

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苏州市公安局交警支队队长指出，当外卖骑手在路口等待红绿灯时，其接单系统上的计时器便会自动暂停，配送的截止时间亦会相应顺延。交警部门将在严守数据安全的前提下，依托标准化交通信号联网平台，将官方的交管路况及违法预警数据，与各大外卖配送平台的运行数据进行双向融合与互通。

安全奖获座驾充电补贴

除了优化计时算法外，为防止骑手过度疲劳驾驶，系统亦将实施连续跑单满四小时强制休息提醒，以及连续跑单满十二小时强制下线的硬性机制。



当局会设立月度正向激励机制，对于在一个月内没有任何交通违规记录的优秀骑手，将联合平台给予手机话费补贴、电动车充电补助，甚至提供「小候鸟」（随迁子女）苏州园林门票等福利。

苏州交管部门表示，期望透过是次优化平台算法的举措，推动城市交通治理从传统的事后处罚向事前预防转变，在切实守护外卖骑手出行安全的同时，进一步规范城市道路的交通秩序。