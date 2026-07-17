Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安全第一︱苏州骑手「等红灯」不计配送时间 全国首创八月试行

即时中国
更新时间：17:15 2026-07-17 HKT
发布时间：17:15 2026-07-17 HKT

为了解决外卖配送超时问题，不少外卖骑手在送单途中「争分夺秒」，逆行、超速及闯红灯等高危交通违法行为更是屡见不鲜，为道路交通安全埋下极大隐患。江苏苏州宣布将于八月初推出全国首创的交管新政，在姑苏区和苏州工业园区率先试点，为外卖骑手量身定制「等红灯自动暂停计时」机制。

相关新闻：1600万外卖骑手过剩 陷5人抢1单困局

苏州市公安局交警支队队长指出，当外卖骑手在路口等待红绿灯时，其接单系统上的计时器便会自动暂停，配送的截止时间亦会相应顺延。交警部门将在严守数据安全的前提下，依托标准化交通信号联网平台，将官方的交管路况及违法预警数据，与各大外卖配送平台的运行数据进行双向融合与互通。

安全奖获座驾充电补贴

除了优化计时算法外，为防止骑手过度疲劳驾驶，系统亦将实施连续跑单满四小时强制休息提醒，以及连续跑单满十二小时强制下线的硬性机制。

当局会设立月度正向激励机制，对于在一个月内没有任何交通违规记录的优秀骑手，将联合平台给予手机话费补贴、电动车充电补助，甚至提供「小候鸟」（随迁子女）苏州园林门票等福利。

苏州交管部门表示，期望透过是次优化平台算法的举措，推动城市交通治理从传统的事后处罚向事前预防转变，在切实守护外卖骑手出行安全的同时，进一步规范城市道路的交通秩序。

最Hit
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
5小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
8小时前
内地LV门店。蓝鲸新闻
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
即时中国
9小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
8小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
2026-07-16 16:51 HKT
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
前AV女优滨崎真绪批台湾工资低？拒赴台发展 做香港人学繁体字！惊曝「台湾店家工资是我现在全亚洲最低」
生活百科
6小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
10小时前
$88叹足120分钟点心放题！九龙海逸君绰酒店海云天3折优惠 维港靓景伴烧卖皇/虾饺/叉烧包
$88叹足120分钟点心放题！九龙海逸君绰酒店海云天3折优惠 维港靓景伴烧卖皇/虾饺/叉烧包
饮食
7小时前