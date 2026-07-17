广西洪灾︱260万人受灾直接经济损失逾¥220亿 官方：聚焦灾民安置与重建

台风「美莎克」7月上旬引发广西历史罕见的持续性强降雨，造成严重洪涝灾害。广西应急管理厅副厅长周运逵昨（16）日表示，截至目前统计，全区14个市78个县（市、区）受灾，受灾人口超过260万人，直接经济损失高达221.8亿元人民币。官方目前已将工作重心转向受灾民众安置与基础设施恢复。

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极端暴雨超出水库设防极限

其间，南宁横州市六蓝水库发生漫堤溃口特大险情。水利电力专家谢海林指出，主要原因在于台风与西南季风共同影响，在上游形成极端暴雨，导致入库洪水快速超出大坝设防极限。

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「美莎克」在广西停留长达26小时，比以往广西台风平均停留时间(15.6小时)多了10.4小时，全区累计降雨量超400亿立方米（相当于10个太湖的水量），更有153个站点降雨量打破历史极值。

暴雨导致库区水位一夜暴涨9米多，大坝溃口前一小时水位更飙升2.13米，最终导致水流漫过大坝坝顶。目前工程质量情况仍在调查核实中。

农作物受灾面积达126.7万公顷

根据官方统计，截至16日，当地已紧急避险转移26.6万余人；农作物受灾面积达126.7万公顷，死亡牲畜逾90万头，另有大量房屋倒塌或受损。

水文专家黄建波表示，目前广西主要江河水位已降至警戒线以下，水情总体平稳。不过，预测今年后期还将有3至4个台风影响广西，且强度偏强。鉴于先前受灾较重的南宁、贵港等地仍可能出现较强降雨，加上江河底水普遍偏高，后续防汛形势依然严峻复杂。