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福建八旬拾荒妇惨陌生女擸地拖暴打 正义男出手擒凶︱有片

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更新时间：07:10 2026-07-18 HKT
发布时间：07:10 2026-07-18 HKT

本该是子孙环膝、颐养天年的年纪，福建漳州古雷镇一名年近九旬（89岁）的老妇，却因受困于经济压力，仍须靠拾荒来帮补生计。令人更痛心的是，这名老妇在街头遭年轻女子暴打，导致全身多处重伤，更一度短暂失去视力。

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治疗后伤势逐步好转

事件发生于7月14日上午9时许。目击者赖女士表示，施暴女子起初用树枝抽打老妇，在旁人劝阻无效后，更持地拖多次猛烈击打老妇头部。危急之际，一名骑车路过的男子随即上前将打人女子制伏。

受伤老妇随后被送往医院抢救，其头部及面部多处受伤、眼部严重充血并曾短暂失去视力，所幸经转院治疗后伤势已逐步好转。受害者家属透露，目前已接获警方通知，将为老妇进行伤情鉴定；打人者的家属则表态愿意承担伤者的全部医疗费用。

此事件随即引发网络强烈谴责与广泛关注。许多网民对老妇的遭遇感到无比痛心，纷纷留言要求执法部门对施暴者「顶格处罚」，强调这并非赔钱就能了事，必须受到法律严惩。

同时，也有不少网民担忧行凶者家属最终会以精神疾病为由作为「挡箭牌」来逃避刑事责任。目前，当地警方已正式介入，案件正在进一步调查处理中。

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