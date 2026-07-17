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重庆彭水山体崩塌多栋民居垮塌 逃难民众惊恐大叫：快走快走︱有片

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更新时间：12:46 2026-07-17 HKT
发布时间：12:46 2026-07-17 HKT

今日早上9时许，重庆彭水县汉葭街道突发山泥倾泻山体崩塌，致下方多栋居民楼垮塌。

新华社报道，应急管理部启动国家地质灾害二级应急响应，部长张成中率工作组赶赴现场指导救援处置。接报后，张成中立即调度部署抢险救援工作，要求全力搜救被困人员。应急管理部调派自然灾害工程应急救援中心（中国安能集团）100人携带装备赶赴现场处置。

网上流出影片所见，事发后，现场尘土飞扬，街上民众纷纷逃跑避难，并大叫提醒其他人「快走，快走」。另一段无人机影片所见，山泥倾泻面积庞大，有民房或被掩埋。

重庆彭水发生严重山泥倾泻。微博＠软糖Ovq
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报道称，经初步核实，今日8时许，社区网格员发现有零星落石后紧急预警，属地迅速组织60多名群众全部安全转移。

截至11时38分，已搜救出8名被困人员，并立刻送医救治，均暂无生命危险。目前搜救工作正在继续。

《新京报》报道，重庆彭水县商户蒲先生说，自己的商铺就在山下，有3个工人被困，现在联络不到。
 

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