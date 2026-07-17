金正恩会见王沪宁 强调积极发展朝中关系乃党和政府坚定方针

据朝中社今日（17）报道，北韩国务委员会委员长金正恩昨日（16日）在平壤接见了由全国政协主席王沪宁率领的中国党政代表团。

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北韩：朝中关系对全球安全举足轻重

金正恩表示，中方派出高级别代表团访问北韩，充分体现了对朝中关系的高度重视，以及切实落实双边领导人平壤会谈共识的坚定意志。

他指出，《朝中友好合作互助条约》界定了两国的战略关系并提出发展方向，在维护朝中根本利益、保障地区及全球和平安全上发挥了举足轻重的作用。金正恩强调，积极推动双边关系发展，是党和政府坚定不移的方针。

王沪宁则回应，中方愿全面履行两党两国最高领导人透过历史性平壤会晤达成的重要共识与各项协议，进一步增进政治互信，深化团结协作。

今年适逢《朝中友好合作互助条约》签订65周年，应北韩劳动党中央委员会和北韩政府邀请，王沪宁率领中国党政代表团于本月15日至17日对北韩进行正式友好访问。

另据，外交部官网消息，王沪宁昨日（16日）也在平壤，同北韩劳动党中央政治局常委、内阁总理朴泰成共同出席了条约签订65周年的纪念招待会。