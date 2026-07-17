中国官媒AI影片将菲人描绘成猴子 惹马尼拉不满

中国与菲律宾因南海主权争议导致双边关系持续陷入僵局。近日，内地官媒《中国日报》（China Daily）发布一段由人工智能（AI）生成的影片，片中将菲律宾描绘为一只猴子。此举随即引发马尼拉当局的强烈不满与抗议，并正式要求将该影片下架。

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据悉，该段为时约一分钟的影片于上周五（10日）上载至《中国日报》英文版的X（前称Twitter）官方账号。影片画面显示，一只身穿菲律宾传统服饰的猴子，在代表美国与日本的两只手臂指挥下进行演唱。起初，猴子唱出：「我们主张绕过中国推进所谓海域划界谈判。」随后，背景传来严厉的斥责声：「唱反了！蠢猴子，我们给你的不是这份歌词！」

紧接著，猴子从口袋掏出一张印有英文「南海仲裁案裁决」字样的纸张。随后，代表美日的手臂将猴子抛入海中，猴子继而遭到船只发射水炮轰击。

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《中国日报》在影片配文中写道：「某些菲律宾政客唱得越高调，就越背离事实真相……这场『菲律宾政客卡拉OK秀』将闹剧暴露无遗：他们攀附外部势力，在南海挑事生非，正将自己的国家沦为他人地缘政治博弈的棋子。」

《路透社》报道，针对有关影片，菲律宾外交部于周四（16日）晚间发表官方声明，强调「坚决抵制」将菲律宾人贬低为猴子的行径，并重申此举「极具冒犯性、令人痛苦且绝对不可接受」。同日，菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）亦发表声明，严厉讉责该影片为「卑鄙的政治宣传」。