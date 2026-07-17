湖北职校11师生制作AI科幻长片 两月杀青

人工智能（AI）成为影视行业制作主流，正在一步步变成现实。湖北黄冈科技职业学院电商传媒学院近日公布，由11名师生联合打造的AI悬疑科幻电影《庄生》已完成主体创作，正式杀青。影片时长90分钟。

影片时长90分钟

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内地极目新闻引述导演付天君介绍，这是全国首部由高职院校师生共创的长篇AI电影，突破AI影视以短视频为主的局限。付天君是学校特聘企业导师，有十多年一线影视制作经验，曾参与《长城》、《白夜追凶》、《罚罪》等知名影视项目。

《庄生》创作团队共11人，由付天君带领10名学生组建。项目于4月21日启动，仅用两个月便完成全片AI素材生成、镜头搭建和叙事剪辑。剧本可视化、虚拟场景搭建、角色生成、动态镜头渲染等核心环节，均由师生团队自主操作完成。

故事设定在2030年，人类可通过脑机接口将意识上传到数码世界。影片借用「庄周梦蝶」的典故，探讨「虚拟与现实」这一话题。影片搭建了多层平行世界：现代都市、未来战场、神话神域、丛林冒险，全片采用4K高清规格和杜比7.1声道音效。

目前，团队正推进调色、配音、配乐、音效等后期工作。影片完成后，学校将举办首映礼和行业交流展映活动。