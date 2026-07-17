LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 门市冷清二手价大跌

国际奢侈品牌LV早前起诉深圳茶饮茉莉奶白商标侵权后，引发大批网民不满。内地传媒报道，事件发生后包括上海等多地的LV门店排队盛况不再，二手市场价格跳水。

上海市中心分店人龙不再

红星新闻报道，上海市中心多间LV门店以往常见的排队围栏与等候客流，如今已难觅踪迹。记者以顾客身份询问导购，近期LV起诉风波是否影响客流，导购迟疑片刻后坦言：「客流多少会有一些影响，不过也不排除别的原因。」

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在转售市场，LV多款热门包袋正经历一轮明显减价潮。以近年来「一包难求」的爆款Carryall小号手袋为例，官方售价2.3万元（人民币，下同），网购平台「得物」APP上全新款已跌至1.9万元，较原价跌约4000元。其他款式跌幅更为惨烈，曾被视为通勤标配的Neverfull小号手袋，公价1.44万元，同平台8.5成新已跌至4219元，仅为原价的3成。

记者从多间二手奢侈品店了解到近期LV行情几乎是一路下探。有商家坦言：「现在LV风评太差了，最近跑来出包的顾客太多了，根本收不过来。」

6月29日，苏州市中级人民法院一审判决茉莉奶白侵犯路易威登（LV）7件「四叶花卉」图形商标专用权，责令其主体公司赔偿LV合计1030万元，并于全网发声明道歉。茉莉奶白方面表示计划上诉。