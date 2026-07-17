Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 门市冷清二手价大跌

即时中国
更新时间：08:46 2026-07-17 HKT
发布时间：08:46 2026-07-17 HKT

国际奢侈品牌LV早前起诉深圳茶饮茉莉奶白商标侵权后，引发大批网民不满。内地传媒报道，事件发生后包括上海等多地的LV门店排队盛况不再，二手市场价格跳水。

上海市中心分店人龙不再

红星新闻报道，上海市中心多间LV门店以往常见的排队围栏与等候客流，如今已难觅踪迹。记者以顾客身份询问导购，近期LV起诉风波是否影响客流，导购迟疑片刻后坦言：「客流多少会有一些影响，不过也不排除别的原因。」

相关新闻：LV控告内地茶饮品牌商标侵权获赔¥1030万 茉莉奶白：将上诉

在转售市场，LV多款热门包袋正经历一轮明显减价潮。以近年来「一包难求」的爆款Carryall小号手袋为例，官方售价2.3万元（人民币，下同），网购平台「得物」APP上全新款已跌至1.9万元，较原价跌约4000元。其他款式跌幅更为惨烈，曾被视为通勤标配的Neverfull小号手袋，公价1.44万元，同平台8.5成新已跌至4219元，仅为原价的3成。

记者从多间二手奢侈品店了解到近期LV行情几乎是一路下探。有商家坦言：「现在LV风评太差了，最近跑来出包的顾客太多了，根本收不过来。」

6月29日，苏州市中级人民法院一审判决茉莉奶白侵犯路易威登（LV）7件「四叶花卉」图形商标专用权，责令其主体公司赔偿LV合计1030万元，并于全网发声明道歉。茉莉奶白方面表示计划上诉。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
17小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
16小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
2小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
14小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
15小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
19小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
12小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
2小时前
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
影视圈
12小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
16小时前