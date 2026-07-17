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广西洪灾︱内媒万字溃坝调查报道 曝加固不过关

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更新时间：08:36 2026-07-17 HKT
发布时间：08:36 2026-07-17 HKT

广西洪灾造成至少39人死，其中六蓝水库溃堤直接导致26人死亡、7人失联。内媒《南方周末》周二刊登逾万字的溃坝调查报道，水库站长受访揭露泄洪闸故障、自溃坝无用，水库工作人员曝大坝加固工程不及格等重大人为与工程隐患。但相关报道已被全网删除。

《南方周末》报道，建于1958年的六蓝水库是横州最大的中型水库，2009年10月曾开展大坝除险加固项目，并于2010年12月通过主体工程投入使用验收。但水库多名工作人员称，加固工程至今都未通过竣工验收，因为「质量不过关」。

六蓝水库服务站站长谢植杰对《南方周末》称，水库在清晨开闸泄洪前，5扇排洪闸门还因出现故障等问题，无法完全打开。

此外，建在主坝旁非常溢洪道入口的「自溃坝」，本应主动溃决以引导洪水向预定区域排走，结果却因当地长期容许超载木材车通行碾压，「一冲就垮」的土质变得异常密实；加上缺乏爆破设备及未能联络获上级批准，令「最后防线」形同虚设。

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