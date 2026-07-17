中国观察︱丘成桐对清华少年班的坚持

近日，由清华大学求真书院院长、著名数学家丘成桐领军的少年班，多名学生因考核未达标，面临被清退，令一众「鸡娃」家长错愕，引起议论。性格刚直的「丘大炮」坚持己见，强调该院办学目标一直很明确，希望培养研究型人才，培养未来的数学大师。

丘成桐直言，长期以来，国内数学人才培养高度捆绑各类竞赛、培训，各类刷题技巧、套路推演，对数学人才的培养带来了极负面的作用。他还说，学院将全面改革招生方式，希望招到真正热爱数学的学生，而不是出于功利目的、只是为了进入名校的学生。

北京清华大学。新华社

在香港成长的丘成桐是「菲尔兹奖」首位华人得主，2022年从哈佛退休，全职到清华任职，并启动「丘成桐数学科学领军人才培养计划」。该班面向初三到高三的数学尖子，每年招生不超过100人，一旦完成可直接跳过高考进入清华。

据求真书院官网介绍，2020年丘成桐向国家主席习近平请缨，「为国家培育一批基础科学人才，使得中国的科技从根源上改变，成为领导全球科技大国之一」。丘成桐在一次专访中说：「国际形势越来越明显，就是中国需要自己能够打出一个天下」，「那当时我讲的事情，恰恰就是一方面引进人才，一方面自己要培养一批一流的学者出来」。

数学是科技自立自强的底座，基础研究近年多次在官方场合被点名。全球人工智能大会今日将在上海开幕，习近平首次亲自出席。今年4月，同样在上海，习近平专门主持了「加强基础研究座谈会」，指当前新一轮科技革命及竞争，更加聚焦基础前沿领域，要通过优化科研布局、加大投入保障，推动中国基础研究水平显著提升。

习近平还特别提到，要一体推进教育科技人才发展，弘扬科学家精神，加强科普宣传，「激发青少年的想像力和探求欲，让投身基础研究成为更多青少年的人生追求」。这和丘成桐对清华少年班的看法相一致。

纪晓华