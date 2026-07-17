Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

匈牙利前外长辞任国会议员 转投比亚迪

即时中国
更新时间：08:25 2026-07-17 HKT
发布时间：08:25 2026-07-17 HKT

当地时间7月15日，匈牙利前外交部长西雅尔多（Peter Szijjarto）在社交媒体发文，宣布辞去国会议员职务，加入中国电动汽车巨头比亚迪，负责集团对外关系及新业务拓展。

自言担任「极具声望的国际职位」

西雅尔多发文表示，他收到来自比亚迪的邀请，担任一项「极具声望的国际职位」，因此决定离开国会。他说，比亚迪是过去20年汽车产业中最成功的企业之一，也是全球领先的新能源汽车制造商。从今天起，他将担任负责集团对外关系及新业务线拓展的高管。

西雅尔多自2002年起担任匈牙利国民议会议员，并于2014年起担任匈牙利外长，直至今年5月欧尔班政府因选举失利后卸任。法新社报道，西雅尔多在此期间深度参与匈牙利政府推动对华合作的政策。

比亚迪2024年在匈牙利南部城市塞格德动工建设首个欧洲电动汽车生产基地，并在去年5月宣布将欧洲总部及研发中心从荷兰迁至匈牙利布达佩斯。今年4月，中国汽车品牌在欧洲电动汽车市场销量占比首次突破15%，创历史新高。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
17小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
16小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
2小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
14小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
15小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
19小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
12小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
2小时前
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
影视圈
12小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
16小时前