匈牙利前外长辞任国会议员 转投比亚迪

当地时间7月15日，匈牙利前外交部长西雅尔多（Peter Szijjarto）在社交媒体发文，宣布辞去国会议员职务，加入中国电动汽车巨头比亚迪，负责集团对外关系及新业务拓展。

自言担任「极具声望的国际职位」

西雅尔多发文表示，他收到来自比亚迪的邀请，担任一项「极具声望的国际职位」，因此决定离开国会。他说，比亚迪是过去20年汽车产业中最成功的企业之一，也是全球领先的新能源汽车制造商。从今天起，他将担任负责集团对外关系及新业务线拓展的高管。

西雅尔多自2002年起担任匈牙利国民议会议员，并于2014年起担任匈牙利外长，直至今年5月欧尔班政府因选举失利后卸任。法新社报道，西雅尔多在此期间深度参与匈牙利政府推动对华合作的政策。

比亚迪2024年在匈牙利南部城市塞格德动工建设首个欧洲电动汽车生产基地，并在去年5月宣布将欧洲总部及研发中心从荷兰迁至匈牙利布达佩斯。今年4月，中国汽车品牌在欧洲电动汽车市场销量占比首次突破15%，创历史新高。