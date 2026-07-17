AI「变现」 ︱国产预制变电站狂销全球 半年内快速砌积木式组建

全球人工智能（AI）产业与数据中心带动电力需求激增，令中国「预制变电站」出海爆单。今年上半年，山东省变电站、变压器产品出口额突破70亿元（人民币，下同）。传统变电站土建工程量大，施工周期长达一年半至两年，而预制变电站可将交付时长压缩至半年以内，移动设备整舱运输至海外现场后，仅需「搭积木」式拼装接线便能投运。

央视财经报道，阿曼一座400千伏预制舱变电站成功送电。这座变电站分为4座功能独立、系统协同的集成预制舱，整体由24个标准化功能模块拼装组成，全部均在中国完成设计、生产、组装与系统联调。

主销欧盟中东非洲韩国

据山东青岛特锐德电气股份有限公司副总裁姬广辉表示，阿曼项目是出口的电压等级最高、系统集成方案最全的一个预制舱式变电站。传统土建式变电站建设周期要一年半到两年，而这个项目用了不到6个月就走完从接单到送电全流程。

预制变电站指将高/低压开关柜、变压器等核心电力设备，预先在工厂内安装到可移动、密封、防潮、防锈的专用舱体内，运至现场后像「搭积木」般进行拼接与系统连接即可投用，颠覆了传统变电站的建设模式，特别适合城市电网扩容、应急供电和偏远地区电力建设等场景。

去年7月，该企业为沙特国家电网制造了15套132kV移动式变电站，为该国应对夏季用电高峰提供了有力保障。

企业方透露，今年上半年海外交付项目同比增长30%，市场火爆有双重原因，其一是数据中心、算力中心的建设，对变压器等电力设备和预制舱变电站的需求大幅增加；其二是企业主动构建区域标准并推动国际互认，扩大了竞争优势。

据悉，今年上半年，山东省电工器材出口货值267.3亿元，同比增长9.3%，其中，变电站和变压器产品出口货值超过70亿元。这类电力产品主要销往欧盟、中东、非洲、韩国等国家和地区，对欧盟、非洲出口增速尤为突出。

中亚市场拓展同步提速。据《乌鲁木齐晚报》报道，新疆广亨电气科技有限公司生产的12套电力预制舱今年1月运往哈萨克，用于支持当地新开发区域的电网扩容项目。

当前AI产业爆发式增长，以前所未有的速度推升全球电力需求。据国际能源署及咨询机构Gartner数据，2026年全球数据中心用电量将飙升至565亿度，比去年大增26%；2030年全球数据中心用电量将相当于日本全年用电量。这意味着，各国对高质稳定、快落地的电力设施需求持续增加，也为国产预制变电站出海提供了广阔市场空间。

《星岛》中国组