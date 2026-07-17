Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国夫妇印尼浮潜 遭巨浪卷走溺亡影片曝光

即时中国
更新时间：10:50 2026-07-17 HKT
发布时间：10:50 2026-07-17 HKT

印尼著名浮潜胜地科莫多国家公园附近发生游客溺毙事件。事发于周三（15日），死者为一对中国夫妇。

《新京报》报道，其中一人被救援人员发现并送医后被宣布死亡。联合搜救队随后在附近海域发现第二名遇难者遗体。调查人员表示，这对夫妇在浮潜时遭遇巨浪被卷走。印尼警方称，二人下水时「未穿救生衣也无人监管」。目前，印尼警方仍在调查此事。

内地极目新闻昨日（16日）报道，正在印尼旅游的刘女士（化姓）目击此事，她表示，事发当日（15日）下午，夫妇中的女方先被救援人员发现救上岸，大概抢救了十多分钟后送医，现场未见到男方。

另一位目击者表示，大概4时许多，男方才被救援人员发现。据他了解，两人均已遇难。

一位体验过科莫多浮潜的网友表示，因为浮潜所在的水位通常比较浅，所以有些人可能会忽视穿救生衣和脚蹼，但实际上科莫多海况复杂，暗流很多，不穿救生衣存在很大的风险。

来自广东的游客唐女士去年曾在科莫多浮潜。她指出，当地潜水业缺乏统一管理，不少向导及游客的安全意识也较为淡薄。

唐女士指出，在同一片浮潜区域，会有非常多的船家载客下水，通常2名本地向导带10来个游客，这里海水很深，浪也大，对于水性不好的人来讲，加上语言不通，经常会与自己的向导「失联」
 

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
20小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
2小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
20小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光 尽褪明星光环亲切如街坊 移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
3小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
5小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
18小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
4小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
17小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
22小时前