中国夫妇印尼浮潜 遭巨浪卷走溺亡影片曝光

印尼著名浮潜胜地科莫多国家公园附近发生游客溺毙事件。事发于周三（15日），死者为一对中国夫妇。

《新京报》报道，其中一人被救援人员发现并送医后被宣布死亡。联合搜救队随后在附近海域发现第二名遇难者遗体。调查人员表示，这对夫妇在浮潜时遭遇巨浪被卷走。印尼警方称，二人下水时「未穿救生衣也无人监管」。目前，印尼警方仍在调查此事。



内地极目新闻昨日（16日）报道，正在印尼旅游的刘女士（化姓）目击此事，她表示，事发当日（15日）下午，夫妇中的女方先被救援人员发现救上岸，大概抢救了十多分钟后送医，现场未见到男方。



另一位目击者表示，大概4时许多，男方才被救援人员发现。据他了解，两人均已遇难。

一位体验过科莫多浮潜的网友表示，因为浮潜所在的水位通常比较浅，所以有些人可能会忽视穿救生衣和脚蹼，但实际上科莫多海况复杂，暗流很多，不穿救生衣存在很大的风险。

来自广东的游客唐女士去年曾在科莫多浮潜。她指出，当地潜水业缺乏统一管理，不少向导及游客的安全意识也较为淡薄。



唐女士指出，在同一片浮潜区域，会有非常多的船家载客下水，通常2名本地向导带10来个游客，这里海水很深，浪也大，对于水性不好的人来讲，加上语言不通，经常会与自己的向导「失联」

