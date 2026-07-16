广西无牌救生员睇漏眼、家人只顾笃电话 4岁女童泳池溺水逾6分钟亡

近日，广西一宗震惊社会的4岁女童泳池溺毙案完成司法判决，引发广泛关注。案中不幸离世的4岁女童「小英（化名）」，早前在屋苑泳池溺水长达6分05秒，经送院抢救后宣告不治。事发当天，小英的母亲因回家做饭，委托叔叔在泳池边帮忙看护女儿。不料，该名叔叔在现场全程紧盯手机萤幕，完全没有留意姪女的动向，最终酿成惨剧。

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女童未穿戴救生设备

更令人痛心的是，小英当时溺水的位置，就在1号救生台前仅约1米处。然而，当天在该岗位值守的，竟是一名「无牌（无救生员执照）」的代班人员，其全程没有发现出事，直到女童体力不支沉入池底，才被其他泳客发现。

经当地警方及相关部门调查，该泳池依规设有3个救生岗位，但事发时仅有2名持牌救生员在场。原本值守1号台的持牌救生员因请假，泳池方竟私下安排无牌人员顶替。

此外，小英当时身高不足，且未穿戴任何救生设备独自走入深水区，随即发生溺水惨剧。

事后，悲痛欲绝的家属入禀法院，向多方索偿108万余元人民币。法院审理后认为，泳池经营方未配备足够的合格救生人员，存在重大安全过失，判决须赔偿86万余元人民币（约占80%责任）；而监护人（家属）未尽到妥善看管责任，则须自负20%的责任。