果汁厂无水果︱河南多款NFC果汁靠清水沟原浆 厂家：低价不可能现榨

近年来，标榜健康、天然的「NFC果汁」（非浓缩还原汁，Not From Concentrate）广受消费者欢迎，成为饮品市场的新宠，但近日就有内媒再爆行业黑幕。

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涉事产品仍在售

在各大电商平台上，不少打著「鲜榨」、「NFC」旗号的果汁，单品销量动辄高达数十万件，但其低廉的售价却令人难以置信，背后甚至隐藏著行业黑幕。

近日，《山东广播电视台》齐鲁频道记者实地暗访河南多家代工厂，赫然发现其生产厂房内根本没有任何水果或鲜榨设备。所谓的「鲜果冷榨果汁」，实际上全是用清水与浓缩原浆调配而成。

有厂家代表更在暗访中坦言：「这种低价，根本不可能用鲜果现榨。」他们通常会透过巧妙调换包装上「100%」与「NFC」等字样的标注顺序，大玩文字游戏来钻灰色地带。虽然目前多家涉事企业已被下令停产整改，但网上平台上仍有相关涉事产品在售。

事实上，这类果汁标签乱象早已非个案。前不久，央视亦曾曝光多款在线上及线下平台热销、标榜「100% NFC」的果汁产品，其配料表前两位竟然是「水」和「浓缩果汁」。