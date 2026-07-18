沈阳屋苑800平方米地库下陷 90户居民紧急撤离无人伤亡︱有片

沈阳暴雨成灾，继铁西区「荣盛和悦名邸」屋苑有地下停车场墙体倒塌后，当地经开区美的时代城屋苑，也有地库出现800平方米的塌陷，虽然未造成伤亡，但有90居民要紧急撤离。

沈阳经济技术开发区管理委员会16日发通报，指2026年7月14日8时许，美的时代城小区地下停车场发生局部塌陷，面积约800平方米，塌陷区域上方为小区绿化带，下方为停车场。事发后，经排查核实，未造成人员伤亡。

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接报后，管委会组织相关部门第一时间赶赴现场，迅速对相邻的8号楼、10号楼共91户居民进行紧急疏散转移，并妥善安置。同时，对塌陷区域实施隔离警戒，严防次生灾害发生。

经专业检测机构现场勘察检测，目前未发现8号楼、10号楼存在因相邻地下车库局部塌陷导致的结构体系扰动和结构性损伤，居民可正常居住使用。为保障园区居民日常生活，已同步启动水、电、燃气应急保障机制，目前受影响楼栋的供应正有序恢复。

针对塌陷区域，已责成开发企业立即组织专业力量进行处置，同时开展地下车库整体结构全面检测，后续将根据检测结论和修复设计方案，限期完成整改。对于因塌陷造成车辆等财产损失的，开发企业将配合业主办理保险理赔，并依法依规给予相应补偿，维护居民合法权益。