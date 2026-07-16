上海住客租同一单位18年搬走 房东索赔25万元「恢复如新」

上海有租客连续租住一单位18年后退租，被房东要求「还原」，索赔近25万人民币。双方闹上法院，判房东退还保证金6600元；房客则要赔偿空置损失3万余元。

海报新闻报道，上海长宁区人民法院审结1宗租务纠纷案件。

案情指，租客张先生2006年向刘女士租住一个单位，签了1年合约，合约规定退租时要恢复交房时原状，张先生缴付了11600元押金。

租约满后，双方未再签约，张先生一直租住至2024年才退租，期间曾获房东口头同意，将墙由白色油成黄色；三房间隔改成四房。

退租时，房东要求张先生将单位恢复至全新状态，涉款约25万元。

法院审理认为，房东未能举证墙体、地板、灶台受损系租客使用不当所致，且案涉房屋出租时已经装修多年、租客又实际使用18年，房屋在正常使用过程中不可避免地会产生自然损耗。

综合考虑房屋现状、使用年限、各自过错等因素，法院酌情认定张先生支付修复费用3万余元。同时，结合双方沟通情况、房屋空置情况、当事人过错程度，再考虑鉴定报告载明的修复工期等因素，参照市场租金标准，法院酌情认定张先生支付空置损失3万余元。同时，刘女士返还保证金6600元。本案判决已生效。