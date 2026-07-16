台湾阳明交大教授30刀斩杀连襟 警开4枪制服动机疑涉争产︱有片

台湾知名大学阳明交通大学一名教授，日前持Rambo刀，闯入一间音乐教室，狂斩连襟店主逾30刀见骨致命。警方赶到后开4枪击中疑凶腿部制服对方。案件疑与争产有关。

Rambo刀狂斩5分钟

综合台湾媒体，案件发生于14日下午，任教阳明交大电机学院教授的疑凶林某某，持Rambo刀到新竹三民路一间乐器行，与纪姓连襟交谈约15秒后，便从帆布袋中拿出准备好的Rambo刀，疯狂攻击纪男。

警方指，纪男遭林某某施袭达5分钟，即使已经倒地，疑凶仍对纪男补刀及踹踢。

现场影片可见，大批警员持枪赶抵后，疑凶一度举刀与警对峙，警方最后连开4枪，击中林某某腿部，痛得他倒下及不断大叫，最终被制服拘捕。

疑不满外父产权分配起杀机

48岁纪男最终身中逾30刀，部份深可见骨，送院抢救无效身亡；疑凶则左右腿各中1枪致骨折。检警将持续厘清林男的犯案动机、案发经过及相关背景，全案依杀人罪嫌侦办中。

台媒指，疑凶是美籍人士，在美取得硕士、博士后回台任教，曾获「院优良教学奖」。

据中天新闻指，林某某妻子被警方侦讯时表示，案发现场的音乐教室是父亲所有，后过户给妹妹，即死者的妻子。林妻承认，3年前与妹妹就音乐教室的产权闹翻，此后二家再无来往。

林某某疑因对家产分配长年怀恨在心，案发当日是死者纪男正式转为工商营业登记负责人。林妻指，没想到丈夫竟做出如此极端行径。