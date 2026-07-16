北上注意︱香港中山降雨云夹击 深圳中午起料暴雨转密伴有大风

据「深圳天气」预报，目前中山、珠海的降雨云，有向东发展跨过珠江口影响深圳的趋势，同时目前位于香港的降雨云团，也将北移影响深圳。预计中午到下午深圳市降雨频密，伴有短时大风。

全市进入暴雨防御状态

「深圳天气」指，受南部沿海雷雨云系北抬影响，深圳基本都被雨水所覆盖，目前深圳南部雨势较大，随著雷雨云系持续北抬，中北部雨势也会加大。

「深圳天气」指，中山珠海及香港分别有降雨云团，中午起会进一步影响深圳。小红书

「深圳天气」指，中山珠海及香港分别有降雨云团，中午起会进一步影响深圳。小红书

深圳市分区暴雨橙色预警讯号生效中。清晨6时，南山区（南头、南山、沙河、蛇口、招商、粤海街道）已出现强降雨，预计未来2小时还将出现30毫米左右降水。

深圳市气象台2026年07月16日06时23分在上述区域发布暴雨橙色预警讯号，同时宝安区（福永、松岗、福海、燕罗、新桥街道）和光明区（公明、马田街道）强降雨减弱，深圳市气象台将上述区域暴雨橙色预警讯号降级为黄色。全市进入暴雨防御状态。