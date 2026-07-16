四川阿姐清洁网吧 推座椅归位扫跌整排电脑变「扫场」︱有片

四川雅安有清洁阿姨在网吧打扫时，将座椅推回原位时，竟将整将长桌上推倒，5部电脑及屏幕全数跌落地，维修费过万元。幸好网吧老板认为是店方安装失当，霸气承担所有费用，不让清洁阿姨赔偿。

涉事网吧13日上载事发一刻的CCTV短片，显示6月6日晚上，一名清洁阿姨在一处没有消费者的区域打扫，随手将电竞椅推回中间的原位，但椅子碰到桌子时，却把放有5部电脑的长桌子推倒，屏幕、耳筒及电脑如骨牌般全部丢落地上，把清洁阿姨吓呆。

据网吧的老板表示，清洁阿姨事后并没有逃跑避责，定一定神后便主动通知职员，表示愿意赔偿。

老板指，在看过CCTV后，认为清洁阿姨并无做错事，已当场表明不用她赔偿。反而感谢清洁阿姨，令自己安装不稳妥的问题，提前在没有顾客的时候曝露，才没有人受伤。

他表示，估计整体维修费要近万元，并即时要工人将全部电脑桌加固，消除安全隐患。