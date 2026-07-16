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「一眼假」图︱东莞书法获奖作品证AI生成除名

即时中国
更新时间：09:16 2026-07-16 HKT
发布时间：09:16 2026-07-16 HKT

AI「一眼假」生成图又夺奖！广东东莞一政府部门公示的书法获奖作品疑为AI生成，经内部核查判定确为AI作品，目前已从获奖名单中撤除。此前有AI生成图获呼和浩特摄影赛一等奖，网友大呼离谱。

大象新闻报道，2026年东莞市应急优秀作品征集展播活动第二轮获奖作品中，一幅题为《东莞应急科普》的书法作品被网友质疑为AI生成。该作品内容以七言诗句的形式，书写应急科普安全常识，获评书法文艺类作品二等奖。

很多网友直言该作品「一眼AI」，全篇汉字大小高度统一、字距行距规整刻板，没有真人手写书法的运笔顿挫、笔墨轻重变化等自然痕迹。

东莞市应急管理局新闻宣传科工作人员回应称，经内部核查，判定该作品为AI生成内容，目前已从获奖名单中撤除。该工作人员表示，专家评审阶段重点聚焦作品内容质量，疏忽了对作品创作形式、是否为AI生成的核查。

此前，内蒙古呼和浩特全民摄影双月赛的一幅一等奖作品也被证实为AI生成。名为《洒乐园林》的作品中，3位环卫工人坐着休息、谈笑，其中一人正将水壶中的水自上而下倾倒而出，但她们所穿工作服出现明显的文字乱码。

呼和浩特市文学艺术界联合会前日发通报承认疏忽，决定取消该作品参赛资格，并暂停涉事摄影比赛，处理相关责任人，推进全面整改。

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