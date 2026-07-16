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首宗植入式脑机接口手术 顺利完成正式走上临床

即时中国
更新时间：09:10 2026-07-16 HKT
发布时间：09:10 2026-07-16 HKT

复旦大学附属华山医院消息称，全球首宗植入式脑机接口商业手术周一完成，患者术后生命体征平稳。该产品适用于因颈段脊髓损伤导致四肢瘫痪、手指无法抓握动作的患者，能实现大脑意念控制手部运动。今次手术意味着，这一前沿技术真正走上临床，造福患者。

《新京报》昨日获悉，由博睿康医疗科技（上海）有限公司自主研发的植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后，首宗商业化临床手术于7月13日在复旦大学附属华山医院完成。术中测试显示，系统采集的硬膜外脑电讯号稳定、品质良好，目前患者术后生命体征平稳。

据不完全统计，中国现存脊髓损伤患者超370万人，每年新增约9万人，受伤时年龄在50岁以下的患者占7成以上，脑机接口展现出广阔应用场景。复旦大学附属华山医院院长毛颖表示，未来随技术成熟和产业链发展，脑机周边设备有望从高颈位脊髓损伤扩展到更多场景，譬如下肢功能恢复、语言功能重建等。不过他亦同时强调，当前脑机接口技术仍在发展初期，也并非「装上就能用」的神奇技术，患者康复过程仍依赖大量训练。

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