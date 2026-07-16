习近平周五出席AI大会 上海禁飞无人机

2026世界人工智能大会本周五（17日）至下周一（20日）在上海举行，国家主席习近平将首次出席大会开幕式并发表主旨讲话。为加强安全管控，上海市全域昨日至下周一期间禁飞无人机。

本届大会展览总面积首次突破10万平方米，1100余间企业参展，3000余项展品亮相，包括全国产十万卡AI超集群曙光8000、机械人智慧药房、人形机械人远征A3 Ultra等。

上海市宝山区微信公众号昨通告称，为加强大会期间上海地区低空空域安全管控，上海市划定无人驾驶航空器临时管制空域。临时管制空域时间为7月15日0时至7月20日24时，管制范围涵盖上海市行政区全域。

根据通告，管控期间，未经空中交通管理机构批准，任何单位或个人不得在临时管制空域内开展无人驾驶航空器飞行活动。

习近平昨日已到上海，在上海市委书记陈吉宁和市长龚正陪同下，考察调研黄浦老居民区。他强调，党中央高度重视城市工作，明确提出要建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，改造城市老旧小区是重要一环。他表示，需不断提升小区物业管理和便民服务水平，努力让居民群众满意。中央办公厅主任蔡奇陪同考察。