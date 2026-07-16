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温州闲置14年豪华邮轮 突遇涨潮大幅侧翻

即时中国
更新时间：08:45 2026-07-16 HKT
发布时间：08:45 2026-07-16 HKT

浙江温州一艘逾2亿元人民币打造的大型豪华邮轮「明珠七号」，前夜停泊码头期间突遇涨潮发生大幅侧翻，当地已启动调查。事故未引发人员伤亡。据悉，此前该船已闲置14年。涉事公司昨日通报称，正在调查详情。

事故未引发人员伤亡

前晚8时许，多位浙江网友发文称常年停靠在温州市杨府山浦西码头的「明珠七号」邮轮发生侧翻。当晚9时左右，船体倾斜幅度明显增大。昨日凌晨，温州鹿城区应急管理局指，现场已成立指挥部处置此事，该邮轮未营业，船上无人。

「明珠七号」前夜停泊码头期间突遇涨潮发生大幅侧翻。小红书＠什米森先
「明珠七号」前夜停泊码头期间突遇涨潮发生大幅侧翻。小红书＠什米森先

温州明珠邮轮有限公司昨日发布情况说明指，「明珠七号」在大潮汛涨潮期间发生倾斜，公司已启动应急预案，相关部门到场开展处置工作，详情正在调查中。

据温州市文旅局2022年底发文，明珠七号由武汉长江船舶设计院设计，内部规格按照超五星级酒店设计，能同时容纳千余人食宿，内部单是餐厅就有11个。惟离开造船厂后，该船命运多舛。2012年，它被拖到靠泊码头时，桅杆撞上温州大桥；靠泊在郭公山码头时，又因遮挡码头周边住户的视线遭居民反对，随后移至浦西码头靠泊；后因码头配套设施及资金问题，这艘豪华邮轮迟迟未能动工装修、营运。

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