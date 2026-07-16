《功夫女足》票房破8亿 评价两极影迷为情怀买单

周星驰最新力作《功夫女足》在内地上映短短5日，票房强势突破8亿元（人民币，下同）。然而网上评价呈现两极化，有人为星爷情怀入影院，有人认为剧本套路化、笑点过时、特效质感廉价、叙事创新不足等，目前豆瓣评分仅6.6分。

批笑点过时特效廉价

《功夫女足》7月11日于内地公映，该片是周星驰继《少林足球》25年后的精神续作，讲述一支名为「峨眉队」的民间女子足球队，将少林功夫技巧融入现代足球竞技，征战亚洲女足赛事的故事。电影由张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔主演，刘嘉玲、佐藤健、蔡思贝等特别演出。

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很多影迷怀着对《功夫》与《少林足球》的期待走进影院，却发现有些失望。小红书上，有从小踢足球的女影迷称，电影呈现出来的女足与现实差距太大，「更像是各种笑料和技能拼起来的符号」，而非有血有肉的运动员。剧情中，有女球员「为了影响裁判判罚而在地上搔首弄姿，让人很不舒服」，相关影评获2.6万点赞。

《新京报》影评则提到，《功夫女足》特效技术粗糙，球场草地带着未完成绿幕抠图的廉价感；球员受伤抬离赛场的镜头，能清晰看出道具假人替身。

据悉，《功夫女足》总投资成本约3.8亿元，特效耗资占总成本近一半，约1.5亿至1.9亿元。全片包含超过1200个CGI特效镜头，当中最夸张的一幕「传球」镜头，竟耗时9个月、耗资2000万元制作。

虽然评价两极，但内地购票平台猫眼娱乐非常看好电影前景，将预测总票房由上映前的14.28亿元，一路调升至25.05亿元。若达到此预测数字，身兼导演和出品人的周星驰将劲赚超过10亿元。官方前日宣布，《功夫女足》8月13日在香港及澳门上映，但未确定会否配广东话版本。