世界杯2026︱武汉男¥8000投注赛事遇骗 80张彩票全属山寨打印

2026年美加墨世界杯正如火如荼地进行。碍于法律禁止，内地民众无法投注赛事，但却可购买体育彩票，作为另类「投注」。内地传媒报道，有湖北男子早前用8000元（人民币‧下同）购买体育彩票，发现买来的80张彩票全部伪造。

内地红星新闻报道，7月初，武汉的刘先生在网上看到体育彩票投注广告，留言咨询购彩攻略后，很快就收到回复。由于觉得对方分析十分专业，刘先生随即转账8000元，委托对方购买80张彩票，期望可以赢大钱。

疑犯伪造彩票，然后拍照给事主。红星新闻

疑犯伪造彩票，然后拍照给事主。红星新闻

疑犯伪造彩票，然后拍照给事主。红星新闻

疑犯伪造彩票，然后拍照给事主。红星新闻

转账后，对方发来一叠彩票的实拍照片。虽然相片仅看到放在顶端的一张彩票，其余都无法看清，但见票面清晰标注总投注金额，刘先生便没深究。

相片只看到首张彩票

上周三（8日），刘先生投注未能命中，8000元血本无归，但他细看当日的彩票照片，觉得照片里的彩票与正常的彩票不同，随要求对方逐张拍照，但对方却以「结果已定」「在外不便」等原因拒绝。



刘先生意识被骗，决定报警。警方立案调查，发现照片里的彩票下方门店资料被刻意裁切。刘先生几经波折才成功向卖家索取门店资料。警方上门追查，确定彩票并非该门店售出，疑似伪造。警方后来锁定收款方为李某，发现其近期大批购入体育彩票用品。

涉案人曾在彩票站工作

经查，李某曾于正规彩票店工作，深谙行业门道。今年2月离职后，李某开始制售假彩票。然后在各评论区中联络有兴趣买彩票的人。随后，伪装成彩票店主，推送赛事分析和购彩攻略，诱导投注低中奖率的彩票。若买家中奖，则正常兑付奖金；若未中，就截留投注资金。



针对投注较大或者赔率较高的订单，就会去正规彩票店代购彩票，减少赔付风险。目前，涉案李某等3人已被刑事拘留，涉案金额近90万。案件正在进一步调查中。