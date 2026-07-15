张雪机车︱浙江「无人驾驶」电单车撞栏怠速慢驶 车厂：稳定性好到爆︱有片

近年火爆的「张雪机车」因卓越性能备受追捧，日前在浙江湖州高架桥上更上演了「无人驾驶、撞护栏不倒」的自动平衡奇观，其惊人稳定性瞬间引爆网络热议。

车辆处于怠速状态

相关新闻：广西洪灾｜「张雪机车」豪捐500万赈灾 创办人日前曾称缺钱向同事借200元给儿子

7月14日下午，一段上传至网络的影片引发热议。影片显示，在浙江湖州的高架桥上，一辆重型电单车竟然在无司机的情况下，独自沿著右侧护栏平稳行行驶。随后，车辆在保持平衡的状态下慢慢切入行车道，逼得后方其他车辆纷纷紧急避让。

更惊人的是，这辆电单车随后由右向左撞上高架中央护栏，但撞击后不仅没有倒地，反而继续在车道上向前行驶。

影片曝光后，有心细的网民认出这款车的高超稳定性，猜测这很可能是近年大热品牌「张雪机车」旗下、处于怠速状态下的「820RR」车型。

官方回应：已寻获骨折车主

「张雪的机车」官方账号在当晚迅速转发了这段影片，并幽默调侃道：「居然能看到这样的820RR，稳定性好到爆。希望车主安全，正在加急查询车主。」

当日（14日）晚上9点左右，官方在留言区更新了最新进展，表示已成功联系上车主。原来车主在事故中不幸骨折，当时正在医院接受治疗，幸无其他生命危险。目前，湖州交警已介入调查这起离奇的交通意外。

相关新闻：张雪机车夺第四冠 车手德比斯感谢中国车迷支持

据了解，这款引发网络热议的「820RR」，是张雪机车于2026年3月21日最新发布的高性能旗舰车型。其赛车版曾在WSBK（世界超级摩托车锦标赛）葡萄牙站夺冠。由于该车最大马力高达135匹、动力极其强劲，官方甚至明文规定，禁止驾龄不满一年的新手购买此车。

国台办支持「张雪机车」赴台开店

这款在内地热度的机车，近期也因创办人的一番言论在两岸间掀起话题。「张雪机车」创办人张雪日前透露，计划最迟明年（2027年）进军台湾开店，承诺台湾车主将享有与大陆完全同等的售后服务，并期盼未来能赴台环岛骑行。此举获得两岸网民广泛好评。

对此，国台办发言人朱凤莲于7月15日回应表示，两岸同胞是一家人，大陆乐意向台湾同胞分享优秀产品，并支持两岸企业双向投资、合作共赢，让两岸民众都能用上质量优良且价格适中的好产品。

