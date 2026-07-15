「水鱼」富豪︱¥168万购值¥250「乾隆梅瓶」赝品 称经拍卖行经理买5亿古董

在艺术品拍卖市场中，不少交易由经纪商或炒作集团操纵。近日内媒报道，山东青岛的买家李平（化名），因深信知名拍卖公司的两名高级经理，十多年来陆续投入高达5亿元人民币竞拍古董，惨被设局当作「水鱼」。

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在艺术品拍卖市场中，或有交易由经纪商或炒作集团操纵。

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在艺术品拍卖市场中，或有交易由经纪商或炒作集团操纵。

十多年竞拍40多件藏品

十多年前因业务关系，李平结识了北京保利拍卖公司书画部高级经理乔某。由于乔某曾帮他鉴定出一件赝品，李平对其产生了极大的信任，甚至达到「三五百万的价格可由乔某自行决定」的程度。2019年，乔某介绍了保利古董瓷器部高级经理翟某、上海古董瓷器行家叶某给李平认识。在三人极力推荐下，李平陆续购买、竞拍了40多件藏品，累计投入大约5亿元。

朋友提醒藏品或有问题

直到2023年，一位朋友在李平家参观藏品时提醒他物品不太对劲，李平送检鉴定后大吃一惊。鉴定结果显示，其中有五六件是假货，另外几件虽是真品，但价值不对，被他们炒高了上百倍。

判决书显示，李平花费168万元拍下的「乾隆梅瓶」，实际是价值仅250元的现代仿品；另一件花费140万元拍下的「景德镇绿釉瓶」，也被鉴定为仅值300元的现代仿品。花168万拍下的东西，实际价值连买家的零头都不到。

藏品遭炒高数倍

另外，两件分别以335万元和2035万元拍下的藏品，虽然鉴定为真品，但货主两三年前买入时分别只花了170万元和850万元，被乔某等人合谋炒高了数倍。

判决书还原了这起诈骗团伙的运作手法。乔某、翟某和叶某利用专业身份，合谋对李平进行资讯封锁，长期陪伴他，防止他与收藏圈其他人士接触。具体操作流程是，古董部经理翟某与「货主」合谋，将拍品顺利通过公司审核上拍，并美化其来源与品质，约定好成交价与分成比例。

乔某和叶某负责说服李平入局参与拍卖，制造其他买家高价竞拍的假消息，再安排人员到现场当内鬼抬价，诱导李平高价拍下。拍品交割完毕后，三人与货主按约定比例分钱。仅其中31件拍品，乔某一个人就分得768.48万元。

特殊货主与拍卖行内部有联系

涉案经理翟某及证人落网后，供述了拍卖行业内的一些「潜规则」。一般货主的物品很难进入保利等大公司的拍卖程序，特殊货主与保利内部人员有联系，送货时会明说「东西卖好了可以分钱」；如果拍卖会上没有接盘侠，就安排内鬼在拍卖中抬价。

如果特别好的东西或重要客人的货无人买，公司会用内部办理的公用号牌让内鬼举牌拍回，制造虚假的成交记录。还有证人揭露了行业里的「打枪」手法，即多人结伙盯上一件作品后，对意向购买者散布虚假资讯，搅黄别人的成交，最后自己低价下场截流货品。

李平报案后，相关人员陆续被抓获。2024年法院作出判决，乔某因诈骗罪被判处有期徒刑14年6个月，翟某被判处有期徒刑12年，涉案的叶某在案发前提前出逃，与乔某、翟某串通诈骗的货主则被另案处理。

「卖拐式拍卖」仍未查清

然而，目前已宣判的案件仅涉及2020年左右的4件物品。李平透露，乔某还曾以同样手段卖给他一幅价值2300万元的傅抱石山水画，警方调查发现该画作的货主，正是另一起轰动业界的「卖拐式拍卖」事件关键人物诸某。由于其余藏品的案件尚未查清，目前该案并未全部结案。

「卖拐式拍卖」（或称套路拍、做局拍卖）是指拍卖行、中间人或买家联手做局，诱骗卖家入场，利用心理暗示和虚假交易，强行压低价格或让卖家买回自己藏品的欺诈手段。

这起案件并非孤例，近些年针对中老年藏家的拍卖骗局层出不穷。不法分子普遍的做法是，先给普通藏品估出天价，再以流拍、扣保证金等手法骗取钱财，受害者多是四五十岁到六七十岁的中老年人，损失从几万元到上百万元不等。

对此警方提醒，正规拍卖行在物品实际拍出前无需支付任何费用，凡是对藏品估价远远高于市场价值，并收取高额展览费、宣传费、拍卖费的行为，都可能涉及诈骗。