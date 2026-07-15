揭阳虐狗 | 少年当街残杀犬母子全国震怒 网民：未成年不应成纵容保护伞

近日，广东揭阳市揭东区发生骇人虐杀狗只案，事件震惊全国爱护动物民众，甚至有声音提出立法为动物不受忍暴对待。事发于6月28日，保新亨镇四名未成年人在街头围堵一只流浪母狗及其身旁的幼犬，先是合力使用长木棍对犬只母子进行猛烈鞭打。

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影片内容显示，这几名未成年人先是用粗木棍对毫无自卫能力的幼犬进行戳刺与重击，刚出生仅约半个月的三只幼崽当场惨死。母狗当时绝望哀嚎，惟施暴孩子并未收手，反而变本加厉地在受伤母狗身上泼洒疑似汽油的易燃液体，将其活活烧死。在母狗失去生命迹象后，少年继续对其尸体进行鞭打。

据坪埔村当地村民透露，遇害的流浪母狗平时是由村民们共同投喂长大的，性格温顺，从不咬人，不久前才刚生下三只约半个月大的幼狗。

官方：未满14岁少年已送专门学校

内地传媒报道，涉事数名未成年人中，有的父母离婚，有的父母在外地打工。6月30日，揭阳市揭东区新亨镇人民政府发布了官方情况通报，指涉案的四名人员年龄均未满 14 周岁。目前，这四名涉事少年已被依法送往专门学校接受矫治与教育。此外，当地教育部门已责令相关学校加强学生的生命教育与法治宣导，并强力督促涉事家长切实履行监护与管教职责。

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网民强烈愤慨：质疑「未成年保护伞」

无数网民对施暴少年的冷酷无情感到震惊与恐惧，纷纷留言痛斥：「这已经不是单纯的调皮，手段简直太残忍、太恐怖了！」 「『未成年』不应该成为纵容暴行与犯罪的保护伞，如果不从根本上严惩，未来后果不堪设想。」 「到底是什么样的家庭教育会培养出对生命毫无敬畏之心的孩子？强烈呼吁推动动物保护相关立法！」