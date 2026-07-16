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广西洪灾︱全红婵哥晒捐¥3万收据 网民嫌寒酸：至少¥30万

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-16 HKT
发布时间：07:00 2026-07-16 HKT

广西日前遭遇水灾，奥运跳水金牌全红婵的哥哥全进华慷慨解囊，自掏腰包3万元（人民币‧下同）积蓄捐给灾区。没想到，此举竟引来部份网民道德绑架，质疑他捐款金额过少，随即引发舆论热议。

全进华常年零佣金直播助农

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广西日前遭遇水灾，全进华在新疆40℃高温下做助农直播，零佣金帮农户卖货。直播间有网友问他捐了多少钱，面对言论压力，他被迫晒出转帐记录，证实自己两天前就已自掏腰包，将3万元积蓄捐给灾区。

未料，此举却引来部分网民道德绑架，评论区随即被刷屏痛骂：「才3万，格局也太小了」、「你妹妹是奥运冠军，你至少要捐30万！」事件随即引发舆论热议。

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面对这些道德绑架，许多理性网民纷纷留言声援：「这根本是道德绑架，真想问问这些评论的人自己又捐了多少？」、「不要理会他们，慈善本来就该坚持自愿原则」、「多少都是一份爱心，真的没必要道德绑架」、「不要对别人的钱有占有欲」。

此外，全进华本人也并非网传的「网红主播」或「流量变现者」。据多位农产区农户及公益组织反馈，他自2023年起就在全国各地开展零佣金助农直播，义务帮助销售荔枝、芒果、红薯等滞销农产品，不收取任何中间费用。今年6月，他还曾冒著40℃高温，在戈壁滩上连续直播8小时，全力帮助新疆哈密瓜种植户出货，一直默默以实际行动回馈社会。

全红婵本人同样热爱公益

另外，全红婵私下一直低调行善。2024年，她曾因直播误开打赏，发现后立即关闭，并主动联系平台将收到的4万多元全额捐给乡村儿童助学项目。

2026年初，全红婵老家广东湛江迈合村村委干部接受地方媒体采访时无意中透露，原来老家修路的80万元费用，其实全由她个人帐户出资，而她本人对此从未声张。

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而运动员实际到手收入并非外界想像般丰厚，因为根据国家体育总局规定，国家队运动员的代言收入须按「五一二二」规则分配：运动员个人仅能获取总收入的 50%，其余则按比例分配给省市地方体育局（12%）、主管教练（22%）及其他相关单位（16%）。

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