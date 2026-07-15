上海惊现泊车神犬？ 女主人博出位放狗坐司机位惹祸︱有片

近日，上海街头惊现一只宠物狗独自坐在私家车驾驶座上「泊车」，怪异画面引来大批路人围观及热议。当地警方调查后证实，这是一名女车主为了吸引眼球而策划的闹剧，直指其行为已涉嫌「妨碍安全驾驶」，已依法对其作出行政处罚。

为吸睛留毛孩坐司机位

7月4日，一名38岁石姓女子驾驶私家车驶至徐汇区余庆路路边车位时，为了吸引他人目光，忽发奇想将爱狗单独留在驾驶座上，随后启动车辆的「自动泊车」功能。车辆在无人实时操作下自行倒车入泊位，引来不少街坊驻足围观及拍照，相关影片随后在网络疯传。

据上海市公安局徐汇分局指，石某的行为已构成妨碍安全驾驶的违法行为，警方已根据《道路交通安全法》相关规定，对其罚款200元及扣3分。

上海女为博关注放爱犬坐司机位。逐浪新闻

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网民怒轰：危险驾驶

这段「神犬泊车」的影片曝光后，即引发网民批评。不少网民斥责涉事女车主行为极度自私且危险，纷纷留言质疑：「如果狗爪乱动，不小心踩到油门怎么办？」「你怎么保证狗不会碰到任何按钮或方向盘？这根本就是危险驾驶！」「为了流量和关注，连人身安全和公共安全都不顾了，真悲哀。」

警方呼吁，行车安全不容儿戏，市民切勿为图一时好玩或吸引流量，而做出危害自己及他人安全的违法行为。