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虐待动物 | 徐州3男童残杀流浪白猫 轮番棍殴再泼油火烧

即时中国
更新时间：13:08 2026-07-15 HKT
发布时间：13:08 2026-07-15 HKT

可以不爱小动物但勿伤害。近日，江苏省徐州市九里区的「四季连城锦宸」小区内，有3名男童残忍虐杀流浪猫。相关影片在网路上疯传，引发社会舆论。目前，当地警方称已介入处理，对涉事男童家长进行批评教育。

据内媒报道，3名男童当时围堵一只毫无反抗能力的白色流浪母猫。其中一名男童手持粗重棍棒，将母猫死死按压在草坪上，随后与同伴轮番用棍棒对其进行疯狂击打与戳刺。更令人发指的是，男童随后涉嫌向受伤的母猫泼洒疑似汽油的易燃液体，并纵火将其活活烧死。

随后物业保安到场拍摄现场后，将小猫夹入红色胶袋。 小猫身体僵硬，当场死亡。

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警方介入调查：已对家长及男童进行教育

事件曝光后，手段之残忍引发网民极度愤慨，不少人自发对涉事男童进行「人肉搜查」，要求其家长与学校出面道歉并承担责任。

徐州3男童涉虐杀小白猫。微博@大河报
徐州3男童涉虐杀小白猫。微博@大河报
徐州3男童涉虐杀小白猫。微博@大河报
徐州3男童涉虐杀小白猫。微博@大河报
家长对此的回应。
家长对此的回应。

警方于 13 日晚间对外证实于第一时间介入此事件，并已找到涉事的 3 名男童及其家长，当面进行了严肃的批评与警告教育，要求家长务必切实履行监护职责，加强对子女行为的约束。

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