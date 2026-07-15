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Logitech︱内地旗舰店嘲顾客「一降价就狗般跑过来」 经销商被罚¥20万

即时中国
更新时间：12:22 2026-07-15 HKT
发布时间：12:22 2026-07-15 HKT

针对今年3月引发极大争议的Logitech（内地称罗技）G官方旗舰店不当行销事件，近日正式迎来行政处罚结果。

据企业资讯平台「企查查」显示，上海百事得电子有限公司因在抖音「罗技G官方旗舰店」发布含有侮辱性文字的影片广告，近日被上海市静安区市场监督管理局认定违反《广告法》中「妨碍社会公共秩序或违背社会良好风尚」之规定。当局已责令其停止发布相关广告，并处以20万元人民币罚款。

「妨碍社会公共秩序或违背社会良好风尚」

相关新闻：Logitech｜广告涉侮辱消费者惹公愤 罗技致歉称员工擅自发布

回顾事件起因，今年3月26日，抖音「罗技G官方旗舰店」上传了一段推广GPW3滑鼠的短片。画面先是打出「当你说『我不会再花一分钱』时」的字幕，随后展示一款红色滑鼠，并配上「真的，我一降价，还不是像狗一样跑过来」的文案。

这种将消费者比喻为「狗」的言论迅速点燃公众怒火，该影片在遭到大量投诉后被紧急下架。

事发当晚，罗技中国就紧急发表声明，澄清该抖音帐号是由授权经销商「上海百事得」负责营运；涉事内容是该公司员工未经罗技中国审核擅自发布，承诺将检讨并加强对授权店铺的管理。

上海百事得随后亦公开致歉，坦承公司在店铺管理与价值观传导上责无旁贷，不会将责任推卸给基层员工。

本次行政处罚明确将「上海百事得」列为广告主及受罚主体，并未对罗技中国的内部审核责任作进一步界定。不过外界分析指出，涉事内容毕竟是透过挂有罗技品牌名称的官方帐号发布，这反映出品牌方即使将电商通路交由第三方代为营运，亦难以与公关危机完全切割。

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