贾平凹女儿︱西北大学指贾浅浅论文抄袭 决定撤销学位及教席

内地近期接连出现学术打假及「学霸」被除名事件。位于西安的西北大学今日（7月15日）发布通报，针对该校教师、中国作家协会副主席贾平凹的女儿贾浅浅作出处分。校方认定贾浅浅存在论文抄袭问题，决定撤销其硕士学位，并撤销其教师资格。

西北大学7月15日发公告，认为贾浅浅学术不端。

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西北大学表示，针对网上反映其校教师贾浅浅涉嫌论文抄袭等问题，校方表示高度重视，已经与相关单位成立工作专班及调查组展开全面深入调查。

期间，调查组亦透过调阅资料核查、委托专业机构鉴定、组织省内外专家评议，并听取了当事人陈述。

经查证，贾浅浅以第一作者身份公开发表的16篇学术论文中，有9篇与他人已发表作品存在多处段落及语句重复且未注明来源（其中1篇属于重复发表），6篇存在个别文字重复或引用标注不规范，仅有1篇未发现规范问题。经西北大学学术委员会审议，认定其抄袭行为及学术不端属实。此外，其硕士学位论文的主要观点、论据及结论，亦与他人已出版和发表的著作及论文重复。经陕西师范大学学术委员会审议，同样认定存在抄袭，并已依法撤销其硕士学位。

处分结果方面，西北大学依据高校学术不端处理办法、职称评审及事业单位工作人员处分等相关法规，决定撤销贾某某的副教授职称及教师岗位任职资格。校方目前已同意其辞职申请并解除聘用关系，同时按程序撤销其教师资格。有关单位亦正依规依纪，对其他涉案责任人进行处理。

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贾浅浅的诗歌《雪天》曾引发网民争议。其中有3句写到：「我们一起去尿尿，你尿了一条线，我尿了一个坑」；以及在《朗朗》中写下：「晴晴喊，妹妹在我床上拉屎呢！等我们跑去，朗朗已经镇定自若地手捏一块屎，从床上下来了，那样子像一个归来的王」。