驻京观察：两头不讨好的「宠物友好」餐厅

内地餐饮市道疲弱，为开拓年轻群体客流、抢占「牠经济」商机，宠物友善型商场、餐厅在全国遍地开花。凑凑、gaga、点都德等知名餐饮品牌纷纷试水开放宠物就餐区域。可是业态开放后，不文明养宠行为不断引爆舆论，用餐厅餐具喂爱犬、任由毛孩爬上餐桌椅等卫生乱象频生，狗主更大摇大摆打卡，视频在网络热传，不断放大大众抵触情绪。很多网民声言，看到门店挂着「宠物友好」标签就会直接放弃光顾，「宠物友好是对人不友好」。

「狗毛细菌难完全阻隔」

尽管多数「宠物友好」餐厅明确表态，会给宠物提供一次性餐具，严禁使用顾客餐具，仍无法打消食客的食安顾虑：「菜品全敞在桌上，空气中的狗狗毛发、皮屑、细菌很难完全阻隔」，「绝对无法接受人狗共餐」。

与此同时，很多宠物主人对一些餐厅仅简单提供笼子供狗狗休息的服务，也倍感失望，认为其仅用「宠物友好」噱头引流，是「伪友善」。至此，一些「宠物友好」餐厅陷入两头都不讨好的窘境，人宠消费需求摆在眼前，这钱却不好赚。

今年5月，海底捞正式叫停深圳、武汉3间门店持续8个月的宠物友善试点，为餐饮业火热的「宠物友好」尝试泼下冷水。对连锁餐饮品牌而言，相较于短期流量红利，门店标准化运营、食安管控、经营风险规避，始终是经营的核心底线。

内地自媒体「餐饮老板内参」认为，未来真正更适合「宠物友好」的，大概率是社区咖啡店、户外餐厅、露营餐饮等「慢场景」业态。因为这些场景开放空间多，顾客停留时间长，且消费目的本来就偏向社交和休闲，顾客心理接受度也更高。

比如星巴克，目前全国有450多间「宠物友好」门店，店外设置专门宠物专座、饮水设施，甚至推出宠物专属菜单；但同时也明确宠物不能进室内空间。