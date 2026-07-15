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「巴拿马文件」案︱加拿大税局通缉华裔商人 指涉9项瞒税诈骗罪

即时中国
更新时间：10:01 2026-07-15 HKT
发布时间：10:01 2026-07-15 HKT

一名曾协助中国投资者促成加拿大数亿元油田资产交易的华裔商人，因涉及「巴拿马文件」瞒税案，日前遭加拿大税务局（CRA）起诉多项罪名。但由于被告此前屡次无故缺席庭审，亚省国王法院（Court of King's Bench）于周一（13日）正式将先前的拘捕令升级为「全国通缉令」。

涉协助中资收购加国能源资产

加拿大广播公司（CBC）报道，法庭文件中明确指出，涉案的杨姓男子（Wentao Yang，译音）显然「不再是加拿大居民」，疑似已潜逃海外。加拿大税务局于周二（14日）下午发布声明指出，杨姓男子目前面临九项瞒税与诈欺刑事罪名，其中包括四项申报不实税单、三项逃漏税以及两项诈欺罪。

起诉书显示，他在2015年与2016年课税年度中，故意隐瞒了协助中国财团收购加拿大石油及天然气资产时所赚取的巨额咨询费。他还被他在担任Kailas Energy Corp.董事期间，提交或同意提交虚假纳税申报表。

税务局指出，这些不法交易手段极其隐蔽。被告透过海外银行帐户进行多次转帐以掩盖资金来源，最终才将款项汇入其在加拿大的帐户。

调查证实，出生于上海的杨姓男子在促成当年一笔重大的油田收购案中，私下赚取了将近270万元的佣金，借此逃避了超过86.00万元的个人入息税（income taxes）与货劳税（GST）。

巴拿马文件首宗刑事调查

这宗历时超过八年的案件，是加拿大税务局针对2016年震惊世界的海外避税天堂「巴拿马文件」外泄案，所发起的第一宗刑事调查。

早在2018年，税务局调查人员便突击搜查了杨位于卡加利价值百万元的住宅、其与卢姓妻子（Rong Catherine Lu）在西温哥华的豪宅，以及其会计师位于多伦多北部的办公室，当场查扣大批财务帐册。

调查显示，杨姓男子在开曼群岛与英属维京群岛控制了多家秘密离岸公司。其中一家名开曼公司在2016年一笔高达7.70亿加币（约43亿港元）的加国油企收购案中扮演了洗钱的核心角色。

在该笔高达7.70亿元的巨额交易完成后，收购方随即向开曼群岛帐户汇入巨款。然而，CRA指，杨姓男子从未在其2016年的报税表中申报这笔收入。

此外，媒体调查发现，杨姓男子在加拿大西部政商关系复杂，曾参与了多家公司在加拿大西部收购资源资产的活动。其中包括在2018年宣告破产并留下数千口废弃气井的卡加利Sequoia Resources公司，以及曾计划在温哥华岛兴建液化天然气（LNG）接收码头的Rockyview Resources公司。

巴拿马外泄文件记录显示，杨也是多间英属维京群岛注册公司的股东。在此之前，2013年名为「离岸解密」（Offshore Leaks）的避税天堂财务资料外泄事件中，杨被列为另外四家英属维京群岛公司的董事。

 

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