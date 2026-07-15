台湾民众党首次派团访陆 盼以对话取代对立

台湾民众党青年团昨（7月14日）起访问上海4天，是该党首次组团出访大陆。民众党强调，此行旨在坚守现行政治制度与生活方式之下，为两岸建立更多理解与互信，盼以对话取代对立。

实地观察AI科技产业发展

民众党昨日发新闻稿宣布上述消息。今次访团团长、民众党中央评议委员会主委李伟华表示，此次出访是民众党成立以来，首次正式组团到大陆进行访问交流，交流团核心精神是「以交流开展善意，用对话取代对立」。

李伟华介绍，此次行程除了走访大陆重点的经济建设项目与历史场馆，也将赴科技公司、青创基地，实地观察大陆AI、科技产业与青年创业发展。此外，访团还将前往上海交通大学，与大陆青年学生座谈交流，「只有让年轻人彼此认识、提问和理解，和平才不会只是政治口号，而成为一种可以被传承的情谊与价值。」

有媒体询问对于「两岸一家亲」的看法，李伟华回应，党内并未否定过去的论述与历史脉络，但青年团此行最重要的任务是落实务实的交流。他重申，两岸越是处于分歧严峻的时刻，就越需要以善意开展交流，用对话逐步取代分歧，这才是民众党一贯秉持的务实态度。