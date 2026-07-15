中朝关系升温 王沪宁今日率团访平壤3日

北韩内阁总理朴泰成刚结束访华行程，全国政协主席王沪宁今日（7月15日）起一连三日率团访问平壤，两国关系持续升温。

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去年以来两国高层互动升温

新华社消息，中共中央对外联络部发言人昨日宣布，应北韩政府邀请，中共政治局常委、全国政协主席王沪宁将率中国党政代表团于15日至17日对北韩进行正式友好访问。

北韩总理朴泰成本月10日抵达北京，展开3天访问，期间与国家主席习近平和国务院总理李强会面，并出席《中朝友好合作互助条约》签订65周年纪念活动。朴泰成说，北韩领导人金正恩要求将朝中关系发展为最强有力的战略关系。

自去年以来，两国高层互动明显升温。金正恩去年9月访华出席抗战活动并与习近平会谈，隔月李强率团访问平壤。

习近平上月时隔7年再次访朝，与金正恩就新时期中朝关系进行顶层设计，提出扩大经贸、农业、科技、医疗、口岸交通及人员往来等领域合作。上周六（11日），习近平和金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订65周年互致贺电。