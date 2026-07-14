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歼-15T挂4枚反舰飞弹弹射起飞 美媒：福建舰突破满载限制

即时中国
更新时间：21:30 2026-07-14 HKT
发布时间：21:30 2026-07-14 HKT

中国航母战力迎来历史性突破！美国军事媒体《战区》（The War Zone）近日报道，一张最新曝光的照片显示，中国海军新型「歼-15T」舰载战斗机，首次被拍到同时挂载高达4枚重型反舰导弹，并从配备电磁弹射系统的「福建舰」航空母舰上成功弹射起飞。军事分析家指出，这张具有里程碑意义的照片，象征著中国航母正彻底克服过去「无法满载武器起飞」的致命限制，其海上饱和攻击与「满油满弹」远洋打击能力已获得跨越式提升。

4枚导弹重近3吨火力翻倍 

公开资料显示，照片中的歼-15T两翼下共挂载了4枚「鹰击-83K」反舰导弹，以及2枚「霹雳-10」近距离空对空导弹。每枚鹰击-83K重达726公斤，光是反舰导弹的总重量已接近2.9公吨。

歼-15T。 中国军号
歼-15T。 中国军号

在以往辽宁舰和山东舰的滑跃起飞甲板限制下，战机起飞完全依靠自身推力，若要携带足够燃油，就必须牺牲武器挂载量，反之亦然。而福建舰采用的先进电磁弹射系统（EMALS），能在短短数秒内给予战机强大推力，成功克服了载重上限，令单机的反舰火力直接翻倍。

值得注意的是，照片中的歼-15T已换装中国自制的「涡扇-10H」（太行）引擎（发动机），逐步取代俄制引擎，显示中国航空动力系统已实现完全自主化。

军事观察人士分析，电磁弹射不仅大幅增加了歼-15T的武器携带量，更兼顾了航程与滞空时间，作战半径可达1,500公里。若一个舰载机中队同时出击，能一次投射数十枚反舰导弹实施饱和攻击，带来巨大火力。

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