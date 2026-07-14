川警破3牛肉黑心工场拘16人 猪肉上涂牛油牛血出售

不法分子为牟取暴利，竟以廉价猪肉为原料，透过涂抹牛油及混合「牛肉香精」的牛血，将猪肉「加工」伪装成新鲜牛肉出售。四川省什邡市警方近日成功捣破一个极具规模的制造假牛肉犯罪集团，行动中一举捣毁3个黑心工场，拘捕16名疑犯，查获近1吨假牛肉，涉案金额高达100万元人民币。

街头平价「鲜牛」采购分销一条龙

据内媒报道，什邡市公安局环食药大队早前在巡查时发现，有流动小贩以远低于市场价格售卖所谓的「鲜牛肉」。执法人员对肉质及来源起疑，经抽样检验后，确认这些所谓的牛肉，实际上是经过化学及物理加工的猪肉。

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警方深入调查，发现自2025年下半年起，一个以羊某、李某某、苏某等人为首的制假集团，建立了从采购、加工到分销的完整产业链。他们将大批假牛肉分销至多地，严重扰乱市场秩序，并直接威胁广大民众的饮食安全与健康。

网民惊觉：难怪串烧无牛味

在全面掌握该集团的组织架构后，警方于7月9日凌晨5时出动逾60名警力展开收网行动。警方成功捣破3个制假工场，当场拘捕16名疑犯，并查获近1吨肉制品原料及半成品「牛肉」，同时起获6桶牛肉香精以及大量牛血、牛油等作案工具。

事件曝光后随即引发大批网民热议，不少人对「猪肉扮鲜牛」的造假手法感到震惊。有网民留言感叹：「难怪在路边烧烤摊买两元一串的牛肉串，完全吃不出牛肉的味道！」

