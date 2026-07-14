揭「南海仲裁案裁决」颠倒黑白 新华社发布动画寓言

在「南海仲裁案」裁决出台十周年之际，新华社于7月11日在海外社交平台推出一部寓言式动画短片《谁在扮演「正义者」》，以讽刺手法揭穿该裁决「颠倒黑白、混淆是非」的本质。短片截至12日下午已录得逾30万浏览量。

动画讽「政治闹剧」掀国际热议

报道指，「南海仲裁案」是10年前菲律宾在域外势力支持下单方面推动的政治闹剧。近期菲律宾高调纪念裁决十周年，企图「固化非法主张」，新华社遂以寓言动画回应。短片在海外播出后，获多国政界及学者转发。

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The "South China Sea arbitration" drama, explained in an AI cartoon.

Jurisdiction? None.

Historical rights? Irrelevant.

International law? Whatever they say it is.

...https://t.co/EvYixraiYk pic.twitter.com/717YfEIhPX — China Xinhua News (@XHNews) July 11, 2026

新华社其后再发表评论文章，重申中方立场：该裁决从一开始便缺乏合法性和正当性，违反「国家同意」等国际法基本原则，中方「不接受、不承认」，并批评菲律宾伙同美国、日本等国翻炒「裁决」，是「拙劣的政治作秀」。

法理争议与地缘角力

国际法专家指出，仲裁庭由菲律宾单方面推动，但南海岛礁主权问题不属《联合国海洋法公约》管辖范围。中国早于2006年已明确将海域划界争议排除于「强制仲裁」程序之外。国际法院前院长及国际海洋法法庭前法官均曾公开批评裁决存在「严重谬误」。

动画中一只螃蟹无视历史，叫嚣称：「只要离我近，就是我的。」海龟则回应他：「按照你『离得近就算拥有』的逻辑，那我岂不是也能把你算成我的？」

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十年来，菲律宾持续以裁决为「法律依据」，在黄岩岛及南沙群岛邻近海域发起挑衅，并于2024年通过国内立法企图将非法主张「合法化」。新华社评论指，此举已成为影响中菲关系及南海和平稳定的「绊脚石」。中国政府重申，坚定维护南海领土主权及海洋权益，该裁决「非法、无效，没有任何拘束力」。