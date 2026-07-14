沈阳屋苑原址垃圾站承建商砌空心砖 一场暴雨冧墙揭遮丑真相

一场特大暴雨，竟揭露内地住宅区的「豆腐渣工程」？受「巴威」台风外围环流引发的暴雨重创，辽宁省沈阳市铁西区「荣盛和悦名邸」屋苑，昨日（13日）发生地下停车场墙体坍塌事故。



大量雨水涌入地下停车场导致一幅外墙崩塌并豁开一个大窟窿，未料墙体背后露出的并非钢筋混凝土，而是堆积如山、散发恶臭的生活垃圾，部分塑料袋及废弃物更随雨水涌入停车场地面，引发全体业主强烈愤怒，质疑工程存在严重质量问题。

前身为垃圾站未清拆直接填平

据悉，涉事屋苑于2021年竣工交付。事发时多名业主在车库直击，崩塌的墙体后方混杂著无数生活垃圾，甚至有废旧物品外露。

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屋苑物业管理公司今日（14日）回应时，坦承该处地底下确实埋藏大量垃圾。物业解释，该处原为一处垃圾处理站，开发商原本计划在此兴建公寓，后因地产市道不景气，便将垃圾站直接填埋平整。而发生倒塌的墙面，原本是该垃圾站的出入口，当时仅草率使用空心砖进行封堵，未料在是次强降雨中不堪水压重负而崩塌。

住建及街道办介入调查

所幸暴雨期间不少业主提前将车辆驶离，事故未造成人员受伤或车辆受损。然而，业主对此解释极为不满，炮轰用空心砖作地下挡土墙严重违反建筑安全规范，且在住宅地底违规掩埋垃圾更涉嫌违反环保法规。

目前，沈阳市住建部门、大青中朝友谊街道办已赶赴现场勘查并介入调查。物业与开发商正研究维修方案，初步计划将背后的垃圾彻底清除，并使用钢筋混凝土结构重新建造防护墙体。业主强烈要求当局彻查垃圾填埋的审批程序，并依法严肃追责。

