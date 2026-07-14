名创优品｜KOL宣传片涉偷窥女住户情节惹众怒 品牌致歉停合作

知名零售品牌名创优品（MINISO）近日卷入严重公关灾难！一名内地网红为名创优品拍摄推广影片时，竟加插「掀开地板偷窥楼下女住户」的低俗桥段，引发大批网民及女性消费者强烈抵制，怒轰其将违法偷拍行为娱乐化。



面对舆论挞伐，名创优品于昨晚（13日）紧急发表致歉信，宣布即时终止与该博主的全部合作，并全面下架相关影片，承诺将严惩内部责任人。

本意突显床垫轻薄

涉事影片由拥有逾50万粉丝的娱乐博主「阿磊日记」于本月上旬发布。影片设计出装修后可透过地板缝隙，偷窥楼下女性卧室的猎奇情节，视频文案标注了「名创优品」、「名创优品家纺」和「宿舍记忆棉薄垫」。

名创优品公开致歉信。

KOL宣传片涉偷窥女住户情节。

影片曝光后，大批网民直斥内容触碰社会公序良俗底线，漠视女性人身安全。目前，该博主已将其中一个社交平台帐号设为私密，并删除其他平台上影片的争议片段及「名创优品」字眼，其所属的MCN机构对此暂无回应。

名创优品认审核疏漏

面对排山倒海的舆论压力，名创优品旗下公司发布官方致歉信，承认因内部审核疏漏产出不良内容。官方公布四项整改措施，包括即时停止与该博主合作并下架内容、升级全流程内容审核标准、优化博主合作监管制度，以及对内部涉事岗位追责整顿。

事实上，名创优品已非首次因宣传不当致歉，2024年亦曾因不当称呼知名IP「chiikawa」角色而引发风波。