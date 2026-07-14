Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

名创优品｜KOL宣传片涉偷窥女住户情节惹众怒 品牌致歉停合作

即时中国
更新时间：18:30 2026-07-14 HKT
发布时间：19:30 2026-07-14 HKT

知名零售品牌名创优品（MINISO）近日卷入严重公关灾难！一名内地网红为名创优品拍摄推广影片时，竟加插「掀开地板偷窥楼下女住户」的低俗桥段，引发大批网民及女性消费者强烈抵制，怒轰其将违法偷拍行为娱乐化。

面对舆论挞伐，名创优品于昨晚（13日）紧急发表致歉信，宣布即时终止与该博主的全部合作，并全面下架相关影片，承诺将严惩内部责任人。

本意突显床垫轻薄

涉事影片由拥有逾50万粉丝的娱乐博主「阿磊日记」于本月上旬发布。影片设计出装修后可透过地板缝隙，偷窥楼下女性卧室的猎奇情节，视频文案标注了「名创优品」、「名创优品家纺」和「宿舍记忆棉薄垫」。

名创优品公开致歉信。
名创优品公开致歉信。
KOL宣传片涉偷窥女住户情节。
KOL宣传片涉偷窥女住户情节。

影片曝光后，大批网民直斥内容触碰社会公序良俗底线，漠视女性人身安全。目前，该博主已将其中一个社交平台帐号设为私密，并删除其他平台上影片的争议片段及「名创优品」字眼，其所属的MCN机构对此暂无回应。

名创优品认审核疏漏

面对排山倒海的舆论压力，名创优品旗下公司发布官方致歉信，承认因内部审核疏漏产出不良内容。官方公布四项整改措施，包括即时停止与该博主合作并下架内容、升级全流程内容审核标准、优化博主合作监管制度，以及对内部涉事岗位追责整顿。

事实上，名创优品已非首次因宣传不当致歉，2024年亦曾因不当称呼知名IP「chiikawa」角色而引发风波。

最Hit
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
5小时前
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
9小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
9小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
13小时前
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
时事热话
5小时前
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
影视圈
5小时前
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
饮食
7小时前
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 女子与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
社会
7小时前
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
生活百科
9小时前
港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」
港人北上养老现爆炸增长 付150万住低密度社区 72岁伯伯大赞职员「贴心过自己仔女」
商业创科
6小时前