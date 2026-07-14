Lay's薯片︱网民惊见蓝色异物 官方：冀收回产品核查

内地有网民声称，在食用乐事（Lay's）薯片时，发现有一块蓝色薯片，表示「不敢吃了」。涉事品牌的客服人员指，已向消费者致歉，并要求寄回该蓝色薯片，以便确认异物性质和来源。

南都湾财社报道，有网民在12日出帖，指买了乐事薯片，打开食用期间，发现包装内有一块全蓝色的薯片，担心会影响健康不敢再吃，家人则吃过几片颜色没异常的薯片，目前身体未见异常。



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网民食乐事薯片惊见蓝色异物。

事件曝光后，乐事官方客服已经与事主取得联系，客服就此次情况表达了歉意。同时，经过双方协商，消费者将在保留一半正常的薯片和一半「蓝色薯片」的基础上，将疑似出现问题的薯片寄回给乐事。

客服提出补发一箱

该网民指，乐事客服人员致歉外，亦主动询问是否需要补发一箱乐事体验产品，但被她拒绝了。她希望透过此次了解「蓝色薯片」出现的原因以及主要成分、食用安全性，并退回该袋薯片的购物款。

帖子在网上引起关注，有网民猜测，蓝色薯片，可能是质检样品，用来跟踪验证生产过程，但工作人员最终忘记取走。解释获颇多网民认同点赞，但官方至今未证实此一说法。

7月13日下午，内媒记者亦向发帖的网友核实情况，截至发稿，尚未收到回复。

乐事品牌归属于百事公司，其于1993年进入中国市场。百事官方的财报中并未披露乐事具体的营收。根据欧睿国际，在中国薯片市场，乐事的市场份额居于第一。其中，2024年，欧睿国际预测乐事在中国薯片中的市场份额约为50.7%。