三蹦子｜国产电动三轮车佛得角走红 买家要求保留「请注意倒车」提示

佛得角（Cape Verde）随著2026世界杯爆红后，一则「国产『三蹦子』佛得角热卖」的网帖再度引发关注。俗称「三蹦子」的国产电动三轮车近期在非洲岛国佛得角掀起热潮。据内地《上游新闻》14日报道，这款价格亲民又耐用的三轮车已成为当地重要的民间交通工具。

球星家乡成主力载客工具

报道引述佛得角华侨刘宇近日发布视频称，中国生产的三轮车是佛得角重要的民间交通工具，在佛得角球星禾仙夏（Vozinha）老家圣维森特岛上，这种车还排队搭载游客。



最有趣的是，许多外国客户在定制车辆时，还特别叮嘱厂家必须保留「请注意倒车」这一充满中国本土特色的普通话语音提示，成为当地街头的独特风景。

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徐州车企年销佛得角逾200台

报道又指，在佛得角温州籍商人林杰及当地华侨证实下，佛得角街头随处可见车身印有「苏昂」字样的中国产电动三轮车。

该款三轮车的生产商为江苏徐州的美自达机车有限公司。企业负责人于先生接受专访时表示，品牌多年前已开启佛得角业务，每年约发运4至5个货柜，折合年出口量稳定在200台以上，且销量正在逐年增长。于先生透露，销往佛得角的均为纯电动车型，出口价格带来的利润「比国内稍微多一点」。

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高性价比精准对接全球需求

于先生补充指，国产三轮车能成功风靡全球近20个国家（包括已通过欧盟认证的欧洲市场），核心关键在于其超强的实用性与性价比。报道称这非偶然的流量追捧，而是中国制造车辆精准对接全球基层民生需求的写照。

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中国电单车（摩托车）商会的数据亦佐证了这一趋势，2025年1至12月，中国三轮摩托车产销规模双双突破279万辆，同比增长接近一成，足见「三蹦子」的全球出海版图仍在持续扩张。

