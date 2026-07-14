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LV告国家知识产权局 消息：商标行政纠纷案

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更新时间：16:00 2026-07-14 HKT
发布时间：16:00 2026-07-14 HKT

内地界面新闻报道，人民法院公告网显示，北京知识产权法院将于周四（16日）审理一宗涉及路易威登（LV，Louis Vuitton）的商标行政纠纷案。

相关新闻：LV控告内地茶饮品牌商标侵权获赔¥1000万 茉莉奶白：将上诉

该案原告为路易威登马利蒂（Louis Vuitton Malletier），被告为国家知识产权局，黄民耀作为第三人参加诉讼。路易威登马利蒂也是此前起诉茉莉奶白商标侵权案的原告。

公告暂未披露涉案商标及具体争议内容。案件定于16日早上9时30分在北京知识产权法院开庭审理。

较早前，江苏省苏州市中级人民法院已就法国奢侈品牌路易威登马利蒂（Louis Vuitton Malletier，简称「LV」）控告内地茶饮品牌「茉莉奶白」商标侵权一案，作出一审判决。茉莉奶白主体被指要向LV赔偿经济损失1000万元（人民币，下同），以及支付维权合理开支30万元，两项合共1030万元。事后负责人向外表明会上诉。

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