Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

婚闹︱20岁伴娘遭抛飞「跌断腰」 受害人判获赔¥23万

即时中国
更新时间：15:30 2026-07-14 HKT
发布时间：15:30 2026-07-14 HKT

内地官方虽然屡屡提醒不要低俗婚闹，但依然不时传出因婚闹所致的意外。近日河南汝阳县法院判决一名婚闹时将伴娘挞致伤残的男子赔偿逾23万元（人民币，下同）。

被评定为九级伤残

红星新闻报道，中国裁判文书网消息，河南汝阳县人民法院近日公布了一宗涉及婚闹伤人的判决。案情指，2023年10月4日，王某、李某举行结礼，20岁张某受邀做伴娘。

王某甲、王某乙、王某丙等是新郎朋友，李某被新郎王某接到婚房后，先行离开，留下上述四人。

相关新闻：低俗婚闹︱云南伴娘遭兜头敲蛋泼面粉 警方：玩乐没掌握好分寸｜有片

张某指控即使她躲藏起来，王某丙仍将她从柜子里拉出来，并拉到床上放入被子里，其他参与婚闹的人，则抓住被子角将张某往上抛。第二次往上抛时没有接住，导致张某摔倒地上受伤。即使婚闹期间，王某的姑姑曾到门口提醒不要闹。

张某受伤后，被送医院救治。次日，转至另一家医院留医，经诊断为腰椎骨折（L1椎体爆裂骨折），住院18天。

2024年8月7日，某司法鉴定张某为九级伤残。

法院认为，案中王某、李某作为婚礼组织者，明知当地有婚闹风俗，未及时采取有效制止措施，应承担赔偿责任。

被张某指认把她由柜子里拉出来的王某丙有明显过错；王某甲、王某乙等人则不能提供证据排除其参与婚闹。

法院酌定王某、李某承担40%，王某丙承担20%，王某甲、王某乙等8人共同连带承担40%的赔偿责任。经核算，张某的各项损失约逾23万元。

最Hit
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
6小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
10小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
6小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
6小时前
施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈
施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈
影视圈
6小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
2小时前
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金。
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金
影视圈
18小时前
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
影视圈
17小时前
狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等
02:39
狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等
社会
6小时前