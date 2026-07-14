婚闹︱20岁伴娘遭抛飞「跌断腰」 受害人判获赔¥23万

内地官方虽然屡屡提醒不要低俗婚闹，但依然不时传出因婚闹所致的意外。近日河南汝阳县法院判决一名婚闹时将伴娘挞致伤残的男子赔偿逾23万元（人民币，下同）。

被评定为九级伤残

红星新闻报道，中国裁判文书网消息，河南汝阳县人民法院近日公布了一宗涉及婚闹伤人的判决。案情指，2023年10月4日，王某、李某举行结礼，20岁张某受邀做伴娘。

王某甲、王某乙、王某丙等是新郎朋友，李某被新郎王某接到婚房后，先行离开，留下上述四人。



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张某指控即使她躲藏起来，王某丙仍将她从柜子里拉出来，并拉到床上放入被子里，其他参与婚闹的人，则抓住被子角将张某往上抛。第二次往上抛时没有接住，导致张某摔倒地上受伤。即使婚闹期间，王某的姑姑曾到门口提醒不要闹。

张某受伤后，被送医院救治。次日，转至另一家医院留医，经诊断为腰椎骨折（L1椎体爆裂骨折），住院18天。

2024年8月7日，某司法鉴定张某为九级伤残。

法院认为，案中王某、李某作为婚礼组织者，明知当地有婚闹风俗，未及时采取有效制止措施，应承担赔偿责任。

被张某指认把她由柜子里拉出来的王某丙有明显过错；王某甲、王某乙等人则不能提供证据排除其参与婚闹。

法院酌定王某、李某承担40%，王某丙承担20%，王某甲、王某乙等8人共同连带承担40%的赔偿责任。经核算，张某的各项损失约逾23万元。